Компания парней бросила своих подруг ночью на острове Денежный

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-17T12:53:56+03:00

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Не хватает у современных молодых людей в Волгограде благородства. Ни тебе серенад под окном, ни покоренных вершин. А чуть не большая ссора, хлопнул дверью и уплыл на лодке в неизвестном направлении. Заложниками современных нравов стала компания девчонок на острове Денежный на Волге.

Молодые люди с девушками от 20 до 30 лет приплыли на остров позагорать и покупаться. Время проводили весело, но к вечеру, когда стемнело, разыгрался скандал, причем по мелкому поводу. Посыпались взаимные оскорбления. В итоге парни сели в лодку и оставили своих подруг одних на острове. С собой у волгоградок был только телефон. И они стали звонить в Службу спасения. Рабочий день у специалистов к этому моменту уже закончился. Но понимая, что одна девушка на острове – это большая беда, а когда их несколько - то катастрофа, снарядили катер. Но отправиться за островитянками не успели. Волгоградки сумели дозвониться до родителей, те нашли друзей с лодкой и девиц переправили на большую землю.

О судьбе молодых людей неизвестно, по криминальным сводкам пока ни один из них не проходил.

ИСТОЧНИК KP.RU