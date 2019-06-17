2019-06-17T12:03:51+03:00
Общество

В парке за «Авангардом» для романтичных кировчан поставили скамейку-сердце

Сквер обещают окончательно облагородить к концу июля
Екатерина МАЛИНИНА
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Кованую скамью сделали для влюбленных. Фото: мэрияКованую скамью сделали для влюбленных. Фото: мэрия
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Парк за ДК «Авангард» начали делать в прошлом году. Точнее, парк там всегда был, но в 2018 он выиграл деньги на благоустройство. Первым делом на территории срубили деревья, весной начали мостить плитку, высадили сакуры, сделали пару клумб. В начале июне окончательно смонтировали большую сцену, освещение и полив, обустроили велодорожку. А в эти выходные в парке появилась кованная скамейка-сердце. Разместили ее на будущей аллее влюбленных, как раз рядом с японской вишней.

То ли парк, то ли плац. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

То ли парк, то ли плац.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Пока парк готов на 90 процентов. Предстоит разместить площадку для детей до 12 лет, спортивную и волейбольную зону. Также озеленители должны разбить клумбы, высадить 72 кустов роз. Их оставили на последний момент – не дай бог исчезнут в неизвестном направлении еще до официального открытия.

Как сообщили в мэрии, гарантию на все виды работ дают до 3 до 5 лет.

Официально парк должны сдать до 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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