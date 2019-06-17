2019-06-17T11:39:34+03:00
Происшествия

Разорвало на части: появилось видео аварии с «пьяной» иномаркой в Астрахани

Пострадали водитель-москвич и его пассажирка
Екатерина МАЛИНИНА
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Удивительно, но водитель и пассажирка выжили.Удивительно, но водитель и пассажирка выжили.Фото: УМВД по Астраханской области
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Авария произошла в воскресенье около 5 утра на улице Николая Островского в городе Астрахани. Экипаж ДПС пытался остановить мчащуюся на огромной скорости иномарку. Но водитель проигнорировал требование полицейских и лишь еще сильнее нажал на газ. Остановил водителя только столб. Автомобилист не вписался в поворот и машину вынесло на обочину. От удара «Тойоту Камри» разорвало пополам. Уход от погони и сам удар попал на видео дорожных камер. На нем видно, как поднимается столб пыли и отлетают куски авто.

Полицейские, которые преследовали машину, сразу же бросились помогать водителю и пассажирке. У обоих закрытая черепно-мозговая травма, а у девушки еще и тупая травма животы. Оба в больнице. От медосвидетельствования мужчина отказался. Хотя от него шел стойкий запах алкоголя, и он явно был пьян. Оба сейчас в больнице. Машина зарегистрирована в городе Москве.

В Астрахани иномарку москвича разорвало на части.16 июня в 5.11 утра на улице Николая Островского произошла сильная авария. Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля Тойота Камри проигнорировал законные требования автопатруля спецроты ДПС об остановке и попытался скрыться от них на большой скорости, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Транспортное средство буквально разорвало на части и раскидало в разные стороны. Как сообщает пресс-служба УМВД, у водителя и его пассажирки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кроме того, у девушки тупая травма живота. Мужчина был в нетрезвом состоянии, но от освидетельствования отказался. Подробнее на сайте: https://astrakhan.su/breakingnews/mashinu-razorvalo-na-chasti-v-strashnoj-avarii/

ИСТОЧНИК KP.RU

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