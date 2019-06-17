2019-06-17T11:08:32+03:00
Происшествия

Убийце астраханца, защитившего школьников на детской площадке, дали 15 лет тюрьмы

Мужчина напал с ножом на детвору
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Астраханец бросился спасать детвору.Астраханец бросился спасать детвору.
Изменить размер текста:

Астраханский областной суд вынес приговор 46-летнему жители Астрахани. Мужчину признали виновным по статье умышленном причинении смерти другому человеку, в связи с выполнением данным лицом общественного долга.

ЧП произошло 8 апреля в прошлом году. Шесть девчонок и мальчишка играл на детской площадке, когда к ним подошел пьяный мужчина. Сначала он просто пытался поговорить, а потом начал гоняться за детворой с ножом. Крики школьников услышал с балкона один из местных жителей. Мужчина побежал вниз спасать ребят. Он попросил пьяного хулигана уйти со двора и отстать от детей. Тот в ответ бросился на защитника детей и ударил его несколько раз ножом. Астраханец погиб еще до приезда скорой.

- Погибший астраханец проявил настоящий героизм, не испугался, предпринял все возможные меры для защиты детей от действия злоумышленника и предотвратил совершение тяжкого преступления в отношении них, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Убийцу приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Компания парней бросила своих подруг ночью на острове Денежный
В парке за «Авангардом» для романтичных кировчан поставили скамейку-сердце
Разорвало на части: появилось видео аварии с «пьяной» иномаркой в Астрахани
Глава района стал руководителем комитета строительства Волгоградской области
На юге Волгограда в аварии пострадал пятилетний мальчик и трое взрослых
«Управление отходами - Волгоград»: счета компании не заблокированы
На Нулевой продольной возле «Волгоград Арены» очистили дорогу после ливня
В Волгограде упавшее после грозы дерево придавило четыре машины
В Волгограде «газовик» обокрал 85-летнюю бабушку
Пять районов Волгограда останутся без горячей воды
На полигоне Прудбой саперы уничтожили мину времен Великой Отечественной войны
В Волгограде снова смыло щебенку со склона «Волгоград Арены»
Ливень, ураган и град: синоптики обещают волгоградцам один дождливый день в начале недели
Врач-эндокринолог из Волгограда получила главную медицинскую премию страны