Убийце астраханца, защитившего школьников на детской площадке, дали 15 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-17T11:08:32+03:00

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Астраханский областной суд вынес приговор 46-летнему жители Астрахани. Мужчину признали виновным по статье умышленном причинении смерти другому человеку, в связи с выполнением данным лицом общественного долга.

ЧП произошло 8 апреля в прошлом году. Шесть девчонок и мальчишка играл на детской площадке, когда к ним подошел пьяный мужчина. Сначала он просто пытался поговорить, а потом начал гоняться за детворой с ножом. Крики школьников услышал с балкона один из местных жителей. Мужчина побежал вниз спасать ребят. Он попросил пьяного хулигана уйти со двора и отстать от детей. Тот в ответ бросился на защитника детей и ударил его несколько раз ножом. Астраханец погиб еще до приезда скорой.

- Погибший астраханец проявил настоящий героизм, не испугался, предпринял все возможные меры для защиты детей от действия злоумышленника и предотвратил совершение тяжкого преступления в отношении них, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Убийцу приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU