2019-06-17T10:43:53+03:00
Общество

Глава района стал руководителем комитета строительства Волгоградской области

Вместо Светланы Кузнецовой назначили Юрия Чувашина
Екатерина МАЛИНИНА
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Губернатор поблагодарил Юрия Чувашина за работу на должности главы района. Фото: администрация Волгоградской областиГубернатор поблагодарил Юрия Чувашина за работу на должности главы района. Фото: администрация Волгоградской области
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В администрации Волгоградской области произошли важные кадровые изменения. Заявление об уходе написала Светлана Кузнецова, председатель комитета строительства – в связи с переходом на новое место. Замену чиновнице нашли сразу же. Руководить подразделением будет Юрий Чувашин.

Волгоградца позвал Андрей Бочаров. Юрий Чувашин 10 лет возглавлял Николаевский район, теперь же будет отвечать за строительную сферу. Мужчина поблагодарил губернатора за доверие. Теперь чиновнику предстоит реализовывать десятки проектов. В планах властей до 2024 года построить более 600 зданий.

Справка «КП»

Юрий Чувашин родился в 1962 году в городе Караганда Казахской АССР. Начинал с работы машиниста, сделал хорошую карьеру и стал генеральным директором крупного предприятия в Николаевском районе. В 2009 году работал на должности главы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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