На юге Волгограда в аварии пострадал пятилетний мальчик и трое взрослых

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-17T10:17:22+03:00

Ребенок был в машине без детского кресла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Авария произошла 16 июня около пяти часов в Красноармейском районе. 27-летний ставрополец на «Ладе Приоре» ехал по трассе «Волгоград-Котельниково». Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту», за рулем которой был 56-летний водитель. Удар был очень сильным. Пострадал пассажир «Приоры». В «Гранте» оказалось сразу трое пострадавших. Женщины 37 и 58 лет и пятилетний мальчик. Ребенок сидел сзади без кресла.

«Скорая» отвезла всех пострадавших в больницу.

В Михайловке водитель «Лады Приоры» также не справился с управлением. 26-летний парень ехал из Жирновска в станицу Кумылженская. он выехал на правую обочину и перевернулся в кювет. В итоге в больницу попали как водитель, так и его пассажир одногодка.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU