«Управление отходами - Волгоград»: счета компании не заблокированы

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-17T10:16:57+03:00

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14 июня 2019 года несколько СМИ сообщили о блокировке расчетного счета компании «Управление отходами - Волгоград», которая является региональным оператором по обращению с ТКО в Волгоградской области. Однако регоператор опроверг эту информацию и сообщил, расчетный счет заблокирован не был, предприятие работает в штатном режиме, операции по счетам производятся.

- Запись в электронной форме налоговой инспекции, на которую ссылаются журналисты, «Действующее решение о приостановлении по указанному налогоплательщику имеется», не содержит указания о блокировке расчетного счета компании. Данная запись имеет отношение совсем к другому процессу - к резервированию средств по одной из проводок компании на 50 тыс. руб. Ограничение произошло в ходе технической ошибки при переводе платежей по страховым взносам, - говорится в официальном сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU