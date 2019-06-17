2019-06-17T09:53:19+03:00
Общество

На Нулевой продольной возле «Волгоград Арены» очистили дорогу после ливня

Рабочие всю ночь убирали смытый со склонов грунт
Екатерина МАЛИНИНА
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Утром дорогу от гравия расчистили. Фото: Дмитрий ЛюбитенкоУтром дорогу от гравия расчистили. Фото: Дмитрий Любитенко
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16 июня в Волгограде разыгралась непогода. Главным и уже не неожиданным последствием стал опять поплывший склон стадиона «Волгоград Арена». Потоки дождя смыли гравий и устроили внизу на рокадной дороге настоящий потоп. Часть камней оказалась на асфальте. Движение не остановилось, но волгоградцам пришлось объезжать препятствие. На место ЧП отправили коммунальные бригады. Спецтехника и дорожники с лопатами расчистили проезжую часть. К утра дорога была полностью свободна.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в ближайшее время уплывший щебень вернут на место.

- Причиной происшествия стала одна из подводящих ливневых канализаций парковочной площадки, которая не справилась с резко увеличившимся потоком воды. Это же подтверждает тот факт, что в ночные часы выпал аналогичный объем осадков за более продолжительный период, который канализация эффективно отвела, отработав в штатном режиме, - пояснили в администрации.

Кстати, склон все-таки будут укреплять. Проектные работы сейчас идут. Подрядчик разрабатывает, как избежать подобных ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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