В Волгограде упавшее после грозы дерево придавило четыре машины

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-17T09:29:35+03:00

В ЧП люди не пострадали

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16 июня накрыла большая гроза. Где-то просто прогремело, где-то устроило небольшой потоп, а где-то природа устроила настоящий ураган. Он зацепил не только завольжье. Ветер бушевал и в городе. Гд-то поломал пару веток, а где-то свалил деревья.

По улице Рокоссовского, 50 уже под утро рухнул огромный тополь. Корни вырвало вместе с куском асфальта. Крона накрыла сразу четыре автомобиля.

Дерево вырвало с корнем. Фото: instagram.com/afsaygin/

- Владельцы машин позвонили в полицию. Они приехали и зафиксировали повреждения. Теперь Жаль, что вместо обследования и инвентаризации зелёного фонда, тупо выпиливаем на центральных улицах деревья, а во дворах в итоге вот так, - поделился мнением Александр Сайгин.

Скорее всего, автомобилисты будут судиться с управляющей компанией, которая отвечает за деревья во дворах. И шанс выиграть большой. Суды Волгоградской области неоднократно решали дела в пользу владельцев пострадавших машин.

Владельцу "жигуленка" повезло. Фото: instagram.com/afsaygin/

ИСТОЧНИК KP.RU