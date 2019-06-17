2019-06-17T08:45:51+03:00
Происшествия

В Волгограде «газовик» обокрал 85-летнюю бабушку

Он забрал у нее 15 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Молодой человек передумал продавать бабушке газоанализатор и просто ее обокрал.Молодой человек передумал продавать бабушке газоанализатор и просто ее обокрал.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Главной жертвой мошенники давно выбрали бабушек. Они доверчивы и умеют копить. Очередная обманутая пенсионерка живет в Центральном районе. 12 июня к ней в дверь постучался газовик. Мужчина рассказал, что предлагает газоанализаторы, без которых находиться в квартире очень опасно. И он готов сделать ей скидку, если она предоставит удостоверение ветерана труда. 85-летняя старушка достала аккуратно сложенный в конверт документ. Вместе с корочками там лежали деньги. Пока бабушка ненадолго отвлеклась, он вытащил всю сумму – а это 15 тысяч рублей и постарался закончить разговор. Когда молодой человек вышел, волгоградка заметила пропажу. Она позвонила в полицию и рассказала о воре.

Преступника нашли достаточно быстро. Силовики задержали 35-летнего волгоградца, который до этого уже был неоднократно судим. На допросе он рассказал, что работает в фирме, которая продает старушкам газовое оборудование. Но когда увидел деньги, то забыл про газоанализаторы и просто их украл.

Лжегазовик обокрал бабушку.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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