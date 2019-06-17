2019-06-17T08:35:05+03:00
Недвижимость

Пять районов Волгограда останутся без горячей воды

С 17 и 19 июня 2019 отключат горячую воду жителям Трактрозаводского, Ворошиловского, Центрального, Дзержинского и Кировского районов Волгограда [график отключений]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Купаться в тазике придется от одного дня до двух недель.Купаться в тазике придется от одного дня до двух недель.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Коммунальщики Волгограда продолжают готовить котельные и теплотрассы к будущей зиме. Сделать профилактику и ремонт без отключений воды невозможно. Поэтому волгоградцам приходится от одного дня до двух недель обходиться без привычных удобств, пользоваться водогрейками и купаться в тазике. На этой неделе с 17 июня на две недели отключат горячую воду в двух районах Волгограда - Тракторозаводском и Центральном. Здесь будут самые масштабные отключения. С 19 июня к ним присоединятся Ворошиловский, Дзержинский и Кировский.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», в Тракторозаводском районе с 17 по 27 июня без горячей воды останутся жители десяти улиц Спартановки. В заполотновской части Центрального района с 17 по 28 июня 2019 также будут греть воду обитатели десяти улиц. 19 июня на один день отключат горячее водоснабжение в Военном городке в Кировском, и с 19 июня по 2 июля останутся без горяченькой жители семи домов на улицах Аракской, Безымянной и Хорошева в Дзержинском, а также пяти домов на Буханцева, Воркутинской и Липецкой в Ворошиловском.

Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2019 (адреса)

ИСТОЧНИК KP.RU

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