2019-06-16T18:43:01+03:00
Происшествия

На полигоне Прудбой саперы уничтожили мину времен Великой Отечественной войны

Ее нашли в одном из домов Калача-н-Дону
Екатерина МАЛИНИНА
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Снаряд доставили на полигон и уничтожили. Фото: ЮВОСнаряд доставили на полигон и уничтожили. Фото: ЮВО
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Казалось бы, прошло уже 77 лет, когда под Сталинградом и в самом городе шли ожесточенные бои. Но напоминание о них до сих пор лежит в волгоградской земле. В Калаче на-Дону нашли мину времен войны: хозяин копал во вдоре яму, когда наткнулся на опасную находку. На место тут де вызвали полицейских, которые огородили территорию. Стражи порядка через комиссариат сообщили о взрывном устройстве военным.

Саперы группы разминирования достали минометную мину их земли и транспортировали ее на полигон Прудбой, где и уничтожили накладным зарядом.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, с начала года военные саперы ликвидировали более 650 боеприпасов.

А волгоградцам напоминают: если вы нашли на своей земле снаряд, не пытайтесь сами извлечь, а уж тем более обезвредить. Сообщите о сюрпризе в полицию, которая решит вопрос с уничтожением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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