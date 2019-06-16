Ливень, ураган и град: синоптики обещают волгоградцам один дождливый день в начале недели

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-16T16:00:48+03:00

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Вместе с небольшим похолоданием в Волгоград пришла и гроза с ливнем. Дождь прошелся по нескольким районам города. Где-то лил как из ведра, а где-то даже землю не промочил. За Волгой дождь пришел в сопровождении сильного ветра. Во многих местах повалило деревья, ломало ветки. Многих волгоградцев непогода застала прямо на недавно открытых пляжах. На пляже "Бобры" люди не могли выбраться с парковки - застряли в грязи. Больше всех радуются садоводы – земле не хватает влаги.

Такая погода сохраниться и завтра. Утром и днем синоптики обещают грозы и дожди. Днем осадки в Волгограде прекратятся. Ветер обещают северо-восточный, 6-11 метров в секунду. А вот в области он будет достигать 20 метров в секунду. Кстати, в некоторых районах возможен град. Температура поднимется до 28 градусов, ночью опустится до +18.

За Волгой ветер разбушевался.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во вторник 18 июня снова придет обычная сушь, правда с северным ветром. Станет теплее. А в среду, 19 июня, столбик термометра покажет +31 в тени. Так что прохлада пришла в Волгоград ненадолго.

Ветер сломал лежаки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU