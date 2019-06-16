2019-06-16T14:52:40+03:00
Общество

Врач-эндокринолог из Волгограда получила главную медицинскую премию страны

Елена Машкова развивает в городе «школу диабета»
Екатерина МАЛИНИНА
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Премию волгоградке вручила Елена Малышева. Фото: администрации Волгоградской областиПремию волгоградке вручила Елена Малышева. Фото: администрации Волгоградской области
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16 июня все медики страны отмечают День медицинского работника. Получают искренние пожелания успехов, здоровья, благополучия, к которым «Комсомолка» также присоединяется. Перед профессиональным праздником в Москве прошло вручение главной медицинской премии страны. Номинации были разные: «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За создание нового метода лечения», «За создание нового метода диагностики», «За вклад в развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий», «За верность профессии». Очень приятно, что среди победителей есть и волгоградский врач Елена Машкова. Она удостоена награды в номинации, посвященной развитию в регионах «школы диабета».

Елена по специальности – эндокринолог. На базе эндокринологического отделения Волгоградской областной клинической больницы №1 она уже много лет помогает диабетикам не только бороться с недугом, но и жить с ним, приспосабливаться к особенностям новой жизни. В школе есть групповое занятия по 7-10 человек и индивидуальные. Елена Машкова привлекает к своей работе других медицинский специалистов, психологов, педагогов.

Всего в регионе работает более 60 «школ диабета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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