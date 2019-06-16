Машина пополам: пьяный москвич устроил гонку с полицейскими и врезался в столб

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-16T13:32:24+03:00

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Чуть заметно виляющую по дороге «Тойоту Камри» с московскими номерами заметили на дороге сотрудники ДПС Астрахани в пять утра. Они потребовали от водителя остановиться, но тот проигнорировал полицейских и промчался мимо. Тогда экипаж бросился в погоню. Ведь автомобилист запросто мог устроить на дороге большое ДТП.

Когда водитель увидел преследователей, то прибавил газу. Но не справился с управлением авто и врезался в опору ЛЭП. От удара машине оторвало заднюю часть. Сработали подушки безопасности. Водителю и его пассажирке досталось чуть меньше, чем иномарке. У 45-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, у 37-летней дамы – травма головы и ушиб живота. Обоих отправили в больницу на «скорой».

В астрахани машину москвича разорвало пополам.

Кстати, владелец авто от медосвидетельствования отказался, хотя от него шел сильный запах алкоголя и была несвязная речь.

Как сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области, после того, как астраханец поправится, ему предстоит ответить и за аварию, и за невыполнение законных требований полицейских об остановке.

Кстати. аварию активно обсуждают в соцсетях, особенно, почему от машины отвалилась почти половина. Опытные водители утверждают, что "Тойоты" распиливают на части в Японии и везут на Дальний Восток - экономят на "растаможке".

Машина приехала в Астрахань из Москвы.Фото: УМВД по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU