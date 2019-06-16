2019-06-16T12:33:51+03:00
Общество

В волгоградское село приехали работать врачи из Москвы и Дагестана

Они отправились туда по программе «Земской доктор» и «Земской фельдшер»
Екатерина МАЛИНИНА
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В селе появляются молодые специалисты.В селе появляются молодые специалисты.
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Попасть к врачу-специалисту всегда непростая задача. Особенно в сельских больницах. Там медиков большой дефицит. Терапевтами работают пенсионеры под 70. Правда, ситуацию пытаются исправить. В рамках программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районные медучреждения приходит молодежь. С начала этого года в область отправились 13 врачей и 12 фельдшеров. Причем часть из них - жители не волгоградского региона. Лечить селян будут медики из Краснодарского края, республики Дагестан, Москвы и других областей. Молодые врачи получают подъемными миллион рублей, а фельдшеры – 500 тысяч. Эти деньги они могут потратить на покупку жилья. Правда, с ними заключается контракт и они обязаны отработать несколько лет на районное здравоохранение.

Также работает программа целевого набора в медвузы и ссузы. То есть выпускники имеют льготу при поступлении, их обучение оплачивает бюджет, но за это они обязаны после окончания учебы отправиться на малую родину работать. В этом году планируется выпустить 70 ординаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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