В Волгограде байкер впал в кому после аварии в Кировском районе

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-16T11:25:38+03:00

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Авария произошла около 12 часов ночи в Кировском районе Волгограда. 36-летний волгоградец на Honda СBR-600 ехал по частному сектору по улице Песчаной. На очередной колдобине байкер не справился с управлением и мотоцикл перевернулся. Мужчина отлетел на несколько метров в сторону. Жители окрестных домов услышали шум и выбежал к месту аварии. Они вызвали «скорую» и полицию. Медики отвезли молодого человека с травмой головы в больницу. Он находится в состоянии комы. Сейчас он находится под наблюдением медиков. Причины ЧП выясняют сотрудники ГИБДД.

Еще одна авария с тяжелыми последствиями случилась в Ворошиловском районе вечером. 48-летний мужчина на «Оке» ехал по улице Нежданова со стороны Максимки. Когда впереди него «Лада Калина» снизила скорость, он врезался в нее. Причина банальна – не выдержал дистанцию. Сила удара была не очень большой, но маленькая машинка серьезно помяло, пострадал и сам водитель. С многочисленными травмами его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU