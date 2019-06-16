2019-06-16T10:47:42+03:00
Происшествия

Волгоградец купил в интернете фальшивые деньги, чтобы на них заработать

У него дома нашли 10 двухтысячных банкнот
Екатерина МАЛИНИНА
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Деньги мужчина купил в интернете.Деньги мужчина купил в интернете.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Купюра в две тысячи рублей – одна из самых красивых. Но к сожалению, именно ее чаще всего подделывают фальшивомонетчики. Многие продавцы не могут отличить настоящую от подделки. Этим и пользуются недобросовестные граждане. В поле зрения полицейских Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействием коррупции волгоградского МВД попал 26-летний житель волгограда. Мужчина хранил дома десять двухтысячных поддельных банкнот.

Сначала молодой человек пытался объяснить, что это деньги банка приколов и они ему нужны для красоты. Но силовики предоставили доказательства обратного и волгоградец сознался: деньги он купил в интернете. Цена была в несколько раз ниже номинальной стоимости, поэтому он решил, что это выгодно. Правда, реализовать их не успел.

Чему должен радоваться. За сбыт срок бы грозил больший. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело за хранение фальшивок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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