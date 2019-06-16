Волгоградец купил в интернете фальшивые деньги, чтобы на них заработать
Купюра в две тысячи рублей – одна из самых красивых. Но к сожалению, именно ее чаще всего подделывают фальшивомонетчики. Многие продавцы не могут отличить настоящую от подделки. Этим и пользуются недобросовестные граждане. В поле зрения полицейских Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействием коррупции волгоградского МВД попал 26-летний житель волгограда. Мужчина хранил дома десять двухтысячных поддельных банкнот.
Сначала молодой человек пытался объяснить, что это деньги банка приколов и они ему нужны для красоты. Но силовики предоставили доказательства обратного и волгоградец сознался: деньги он купил в интернете. Цена была в несколько раз ниже номинальной стоимости, поэтому он решил, что это выгодно. Правда, реализовать их не успел.
Чему должен радоваться. За сбыт срок бы грозил больший. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело за хранение фальшивок.
ИСТОЧНИК KP.RU