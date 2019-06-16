Сразу три машины сгорели у волгоградцев за вечер

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-16T10:36:28+03:00

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От жары плохо не только людям, но и машинам. Они начинают ломаться, работать на грани аварийного режима. Иногда как следствие – пожары. Накануне вечером от огня пострадали три машины. Одна загорелась в Волжском около 10 вечера. На улице Набережной заполыхал «Рено Логан». Пожарные приехали быстро, но к этому моменту машина была уже полностью в огне. В ЧП никто не пострадал. Правда, авто теперь только на свалку. Причина возгорания – неисправность систем узлов и механизма ТС.

Еще один пожар случился в городе Михайловка. Там загорелась обшивка в «Ладе Приоре. На этот раз пожарные расчеты приехали, когда авто еще можно было спасти. Так что владельцу предстоит дорогой ремонт. Скорее всего, пламя появилось из-за замыкания электропроводки.

Уже за полночь на пульт дежурного МЧС пришло сообщение о пожаре на улице Доценко. Сгорел старенький 20-летний «Фольцваген», он долгое время стоял бесхозным на улице. Сейчас специалисты пожарной лаборатории ищут причины возгорания. но скорее всего, машину подожгли.

Кстати, 14 июня от огня также пострадали три авто.

ИСТОЧНИК KP.RU