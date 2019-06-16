2019-06-16T10:12:26+03:00
Происшествия

Два человека попали в больницу после двойной аварии на московской трассе

ДТП произошло в ИЛовлинском районе
Екатерина МАЛИНИНА
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Пассажиров отвезли в больницу.Пассажиров отвезли в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Двойное столкновение произошло в 12 часов дня в Иловлинском районе на Московской трассе. Мужчина на «шестерке» гнал в сторону Москвы. Поток был плотный и водитель слишком плотно подошел к впереди идущей иномарке. Когда 56-летний водитель «Форда Фокуса» резко снизил скорость, то русский автопром врезался в него. От удара «Фокус» выбросило на «КамАЗ».

В результате аварии пострадали 35-пассажирка ВАЗ 21061 и пенсионер из «Форда». Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

Еще одна авария на трассе случилась уже за полночь в Светлоярском районе. 46-летний мужчина на джипе мчался по дороге «Волгоград-Элиста». Скорость была высокой. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Волгоградец получил множество травм. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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