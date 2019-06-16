2019-06-16T08:58:16+03:00
Происшествия

Пропавшую в Волгограде 13-летнюю девочку нашли у подруги благодаря неравнодушию волгоградца

Она все четыре дня гуляла по торговым центрам
Екатерина МАЛИНИНА
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Девочки не было дома четверо суток. Фото: "Волгоспас"Девочки не было дома четверо суток. Фото: "Волгоспас"
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В Волгограде после четырехдневных поисков нашли 13-летнюю школьницу из Дзержинского района. Ребенок пропал 11 июня. После очередной ссоры с родителями девочка заявила: «Нагуляюсь, приду», хлопнула дверь и исчезла. Мать обзвонила друзей, одноклассников, родственников, но это результатов не принесло, тогда женщина обратилась в полицию. На поиски школьницы тут же отправились полицейские, вскоре к ним присоединились и волонтеры. Из соцсетей и на телефоны приходили сообщения о том, что девочку видела то в одном, то в другом торговых центров.

Отыскать потеряшку удалось только 15 июня. В этом помогли волонтеры. Ориентировку на девочку увидел один из волгоградцев. Он увидел во дворе трех девочек. Одна из школьниц очень походила на разыскиваемую. Мужчина позвонил волонтерам, а те уже связались с полицией. Как оказалось, все это время подросток была в гостях у своей подруги.

Волгоградец узнал среди гуляющих девочек пропавшую школьницу. Фото: "Волгоспас"

Волгоградец узнал среди гуляющих девочек пропавшую школьницу. Фото: "Волгоспас"

Как выяснила «КП-Волгоград», у ребенка переходный возраст, непростой характер. В последнее время отношения с родными стали напряженными. Школьница хотела больше свободы, больше развлечений. Поэтому протестовала.

Сейчас девочка уже дома, с ребенком и родителями беседовали и сотрудники ПДН и психолог.

В Волгограде все больше случаев с потерянными людьми. Последний из них случился с 23-летним студентом Тимофем Хромовым, который пропал 5 июня, а нашелся только 15 в Калаче-на-Дону, куда добрался пешком. Молодой человек сейчас в больнице, у него обезвоживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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