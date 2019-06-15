В Волгограде увеличивается количество вывезенного мусора

СЕГОДНЯ 17:03 2019-06-15T17:03:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация с вывозом твердых бытовых отходов в Волгоградской области нормализуется. Сегодня в регионе насчитывается более 25 тысяч контейнеров для сбора мусора, а 467 единиц спецтехники регулярно проводят работы по уборке. При этом замена старых урн на новые идет до сих пор, обновляется автопарк.

- В январе региональным оператором с территории Волгоградской области вывезено более 405 тысяч кубометров отходов по области, в феврале эта цифра составила 390 тысяч кубометров, в марте – около 458 тысяч кубометров, в апреле – более 540 тысяч кубометров. Наблюдается положительная динамика вывоза ТКО при ежемесячном увеличении количества отходов, рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

Более того, «Управление отходами – Волгоград» сообщает о том, что расчетный счет организации не заблокирован, компания работает и исполняет обязательства по платежам.

ИСТОЧНИК KP.RU