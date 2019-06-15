В Волгоградской области благоустроят 125 городов и сел

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-15T15:54:02+03:00

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В рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» в населенных пунктах Волгоградской области проходят активные работы по благоустройству. В 2019 году преобразятся 125 населенных пункта – это не только города, но села и хутора.

- В настоящее время уже заключены муниципальные контракты по выполнению благоустройства во всех планируемых дворовых пространствах. По двум дворам в Котово и двум в Новоаннинском подрядчик заявленный объем завершил — ведется приемка административными комиссиями. Кроме того, законтрактованы 54 общественные зоны; в течение короткого времени конкурсы завершатся и по оставшимся. До конца года все проекты будут реализованы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

С 2014 года в регионе реализовано 500 мероприятий по благоустройству, а до 2024-го запланировано еще 400. Волгоградская область вошла в десятку субъектов страны по созданию комфортных условий для жизни жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU