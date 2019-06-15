В Волгограде четвертые сутки ищут 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-15T14:12:43+03:00

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Вот уже четвертые сутки, с 11 июня, волонтеры и полицейские разыскивают 13-летнюю школьницу Яну Соколову. Девочка ушла из дома в Дзержинском районе Волгограда и домой до сих пор не вернулась. Добровольцы из организации «ВолгоСпас-Поиск пропавших детей» организовывают массовые поиски. Дата и время уточняются.

Как рассказали КП-Волгоград волонтеры, девочка худенькая, ростом примерно 160 сантиметров, у нее овальное лицо, серые глаза, волосы прямые темно-русые, стрижка каре. Из особых примет – много родинок на лице, а также шрам на колене на внутренней стороне ноги. На Яне в день исчезновения были джинсовые шорты, майка и кроссовки.

Сообщить любую информацию о местонахождении, а также присоединиться к поискам можно по телефону 8(904)404–44–90 или в полицию.

В Волгограде все больше случаев с потерянными людьми. Последний из них случился с 23-летним студентом Тимофем Хромовым, который пропал 5 июня, а нашелся только 15 в Калаче-на-Дону, куда добрался пешком. Молодой человек сейчас в больнице, у него обезвоживание.

ИСТОЧНИК KP.RU