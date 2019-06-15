Военные под Волгоградом устроят показательные бои на танках и вертолетах

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-15T12:23:50+03:00

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С 28 по 30 июня на полигоне Прудбой под Волгоградом пройдет показ боевой техники в рамках форума ЮВО «Армия-2019». Гостям продемонстрируют всю мощь российского вооружения. 24 вида современных танков и гаубиц задействуют в боях.

- На полигоне будет проведен динамический показ боевой техники. Гости форума смогут увидеть пять эпизодов розыгрыша действий подразделений на поле боя: с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненного, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, а также демонстрацией фигур высшего пилотажа экипажами вертолетов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.

Военные экипажи сядут в танки Т-90А и Т-72Б3, БМП третьего поколения, покажут всю мощь гаубиц «Мста-С», реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и других. Аналогичные мероприятия состоятся еще в 14 субъектах Северо-Кавказского и Южного округов, а также в Армении.

ИСТОЧНИК KP.RU