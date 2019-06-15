Гендиректора из Волгоградской области осудили за отказ трудоустраивать инвалида

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-15T10:57:40+03:00

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Гендиректора «Чернышковский элеватор» по решению мирового судьи судебного участка №61 Волгоградской области осудили по административной статье за отказ трудоустраивать инвалида по квоте. Мужчину все же обязали принять нового работника в качестве уборщика.

Как сообщают в областной прокуратуре, инвалид третьей группы пришел на предприятие от центра занятости. Ему выделили целевую квоту, поэтому мужчина не ожидал отказа. А когда получил его, сразу же обратился в компетентные органы.

- Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, директором организации для вакантной должности уборщика территорий незаконно были установлены требования в виде наличия средне-специального образования, дополнительных навыков и опыта работы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе прокуратуры.

Работодатель грубо нарушил административный кодекс, ему выписали штраф и все же обязали блюсти закон.

ИСТОЧНИК KP.RU