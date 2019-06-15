Под Волгоградом автоледи на «ВАЗах» устроили аварию
Авария произошла 14 июня в Михайловском районе Волгоградской области. На часах было около восьми вечера. 32-летняя местная жительница за рулем «девяносто девятой» ехала из Жирновска в станицу Вешенскую. На 177-ом километре ей предстояло выехать с второстепенной дороги на главную. Женщина проигнорировала правила дорожного движения и не убедилась в безопасности маневра.
В момент выезда по главной магистрали за рулем «четырнадцатой» ехала 40-летняя водитель. Она не успела отреагировать и притормозить. В итоге легковушки столкнулись, да так сильно, что обе дамы угодили в больницу.
- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21099» и водитель автомобиля «ВАЗ-211440» с травмами доставлены в медицинское учреждение, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии проводится процессуальная проверка. Инспекторы выясняют, кто же виноват в происшествии и понесет наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU