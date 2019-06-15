Под Волгоградом автоледи на «ВАЗах» устроили аварию

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-15T09:57:11+03:00

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Авария произошла 14 июня в Михайловском районе Волгоградской области. На часах было около восьми вечера. 32-летняя местная жительница за рулем «девяносто девятой» ехала из Жирновска в станицу Вешенскую. На 177-ом километре ей предстояло выехать с второстепенной дороги на главную. Женщина проигнорировала правила дорожного движения и не убедилась в безопасности маневра.

В момент выезда по главной магистрали за рулем «четырнадцатой» ехала 40-летняя водитель. Она не успела отреагировать и притормозить. В итоге легковушки столкнулись, да так сильно, что обе дамы угодили в больницу.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21099» и водитель автомобиля «ВАЗ-211440» с травмами доставлены в медицинское учреждение, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится процессуальная проверка. Инспекторы выясняют, кто же виноват в происшествии и понесет наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU