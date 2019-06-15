В волгоградском «Роторе» появился новый тренер

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-15T10:49:36+03:00

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14 июня ФК «Ротор» сообщил об увеличении тренерского штаба. Ряды наставников сине-голубых пополнил 39-летний Сергей Рашевский. В прошлом он играл за волгоградскую сборную, поэтому отлично знаком со спецификой новой работы. Помимо команды сине-голубых, Рашевский играл за «Тамбов, «Енисей», «Волгу», «Урал», «Звезду», «Содовик», «Балтику», «Луч», «Химик» и «ТСК».

На его счету немало достижений в качестве игрока. - Победитель зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона в 2008-ом, Обладатель Кубка ФНЛ в 2012-ом, Победитель зоны «Восток» Второго дивизиона в 2012/13-ом, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе футбольного клуба.

Сейчас главным тренером команды является Игорь Меньщиков. Старшими - Павел Могилевский. Произошли изменения и в составе сборной. ФК подписал контракты с Игорем Горубновым, Эдуардом Булия и Александром Верулидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU