Волгоградстат: бензин подешевел на 12%

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-15T09:24:58+03:00

Аналитики утверждают, что в Волгоградской области медленнее чем у других растут цены

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14 июня Волгоградстат опубликовал отчет о ценах производителей на промышленные товары за январь-май 2019 года. Судя по цифрам, они в Волгоградской области растут медленнее чем в других регионах Южного федерального округа. Так, показатель составил в среднем 1,2%, в то время как в соседней Астрахани аж 11,3%. Можно позавидовать жителям Севастополя - у них жизнь дешевеет.

Например, цены на нефть выросли в среднем на 35%, но при этом нефтепродукты подешевели на 5%.

- В том числе на бензин – на 12%, дизельное топливо – на 10%, авиационный керосин – на 6%, - говорится в отчете статистического ведомства.

Что касается продуктов питания, то резко подешевело куриное мясо – на 17%, творог стал доступнее на 4%, а свинина – на 2%. Зато ржаная мука подскочила на 16%, пшеничная на 7%, подорожали подсолнечное и сливочное масло в среднем на 2-4%.

ИСТОЧНИК KP.RU