2019-06-15T08:34:46+03:00
Происшествия

За сутки в Волгоградской области сгорели три машины

К счастью, пострадавших нет
Юлия Данильченко
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Сразу три горящие легковушки тушили в Волгоградской области 14 и 15 июня. Первое ЧП произошло прямо на автодороге "Серафимович-хутор Большой": здесь внезапно вспыхнул Ford Mondeo 2008 года выпуска. Было около трех часов дня. Водитель успел выбежать из автомобиля и вызвать спасателей. Через полчаса пожар ликвидировали.

- Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки в моторном отсеке, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Около двух часов ночи 15 июня загорелись сразу две легковушки на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе. Сначала вспыхнула «семерка» 2007 года выпуска: у нее полыхал моторный отсек и салон, а примерно через сорок минут неподалеку огонь охватил Hyundai Matrix 2006 года выпуска. Сотрудники МЧС успели вовремя затушить пламя, никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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