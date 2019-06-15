В Астрахани психопат насиловал девочек от 3 до 9 лет

СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-15T08:10:09+03:00

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С 2006 по 2017 года четыре девочки из Астрахани стали жертвами педофила с психическим расстройством: 47-летний преступник ловил и насиловал детей в возрасте от 3 до 9 лет. Негодяя сумели поймать, он попал под статью 132 УК РФ – «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

В рамках расследования уголовного дела следователи назначили ряд медицинских экспертиз, одна из них показала, что подозреваемый психически болен и опасен для окружающих.

- По результатам рассмотрения уголовного дела Ленинским районным судом трем эпизодам вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в виде помещения в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Четвертое изнасилование выделили в отдельное производство, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU