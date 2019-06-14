Иномарка перевернулась и вылетела на остановку с людьми в Волгограде

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-14T17:53:55+03:00

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Страшное ДТП произошло около шести часов вечера в пятницу, 14 июня, в Краснооктябрьском районе Волгограда. «Форд Фиеста» перевернулся на улице Еременко в районе остановки «Северный рынок». Опрокинувшийся автомобиль вынесло прямо на автобусную остановку, где в это время стояли люди. По словам очевидцев, иномарку подрезал грузовик и водитель пыталась уйти от столкновения. За рулем была 30-летняя волгоградка. В салоне автомобиля находился ее пятилетний сын. Оба остались живы. Хотя ребенок от удара получил травму головы. Находившиеся в это время на остановке волгоградцы чудом не пострадали.

- По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением. В результате ДТП мальчик пяти лет получил травму головы. Ребенок был пристегнут и находился в детском кресле, - сообщил «КП-Волгоград» представитель главного управления МВД России по региону Антон Корнаухов.

ИСТОЧНИК KP.RU