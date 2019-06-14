2019-06-14T17:53:55+03:00
Происшествия

Иномарка перевернулась и вылетела на остановку с людьми в Волгограде

В ДТП пострадал пятилетний ребенок
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Иномарка перевернулась и вылетела на остановку. Фото: Никита ИвановИномарка перевернулась и вылетела на остановку. Фото: Никита Иванов
Изменить размер текста:

Страшное ДТП произошло около шести часов вечера в пятницу, 14 июня, в Краснооктябрьском районе Волгограда. «Форд Фиеста» перевернулся на улице Еременко в районе остановки «Северный рынок». Опрокинувшийся автомобиль вынесло прямо на автобусную остановку, где в это время стояли люди. По словам очевидцев, иномарку подрезал грузовик и водитель пыталась уйти от столкновения. За рулем была 30-летняя волгоградка. В салоне автомобиля находился ее пятилетний сын. Оба остались живы. Хотя ребенок от удара получил травму головы. Находившиеся в это время на остановке волгоградцы чудом не пострадали.

- По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением. В результате ДТП мальчик пяти лет получил травму головы. Ребенок был пристегнут и находился в детском кресле, - сообщил «КП-Волгоград» представитель главного управления МВД России по региону Антон Корнаухов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лишенная прав волгоградка села пьяной за руль и покалечила двух своих детей
Нашествие саранчи в трех районах Волгоградской области
Олимпийский день отметят 16 июня в Волгограде
В 56 сельских школах Волгоградской области появятся свои «кванториумы»
Волжанин отправил в США более 100 составных частей автомата Калашникова
В парке 70 лет Победы восстановят фонтан
Астраханцы массово переправляли мигрантов из Средней Азии в Москву и Питер
Обрушившийся дом на юге Волгограда признают аварийным
Волгоградец погиб на московской трассе, вылетев с дороги в кювет
В Волгограде умер Константин Мелихов, один из последних свидетелей пленения Паулюса
Пьяный волгоградец на мотоцикле протаранил трактор «Белорус»
В Волгограде ребенка-инвалида на полгода оставили без лекарства, стоимостью 25 тысяч за дозу
Трем браконьерам, истребляющим осетров, грозит штраф в 2 миллиона рублей
В станице Нехаевская пенсионер на компьютере делал фальшивые деньги
Пропавшего студента нашли обезвоженным и обгоревшим в Калаче-на-Дону
МЧС сообщает об усилении ветра и возможной грозе в Волгограде
35-летнего бизнесмена из Волгограда будут судить за смерть двух рабочих
В Астрахани чиновник продал разрешение на стройку дома за 300 тысяч
36 волгоградских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
Пьяный зять избил тещу до смерти за то, что ее дочь подала на развод
14 июня волгоград начнет отмечать День молодежи
Волгоградцы могут бесплатно проверить здоровье в субботу