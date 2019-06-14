Лишенная прав волгоградка села пьяной за руль и покалечила двух своих детей

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-14T17:09:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Пьяная женщина за рулем «Ниссан Алмера» попала в ДТП днем 14 июня на повороте у СНТ «Факел» Советского района Волгограда. Автоледи под градусом врезалась в «Хендай Гетц». Оказалось, что в прошлом году женщина уже лишена водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. И все же она снова села за руль, приняв на грудь. Мало того, в салоне автомобиля были двое ее малолетних детей - девятилетняя дочка и семилетний сын. Оба ребенка получили травмы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, по предварительным данным, пьяная 33-летняя мать не выдержала безопасную дистанцию между автомобилями. Сейчас двое ее детей находятся в седьмой больнице. А женщине с учетом ее предыдущих «подвигов» грозит уголовная ответственность по статье «нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU