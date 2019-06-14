Нашествие саранчи в трех районах Волгоградской области

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-14T16:34:08+03:00

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Три района Волгоградской области в этом году пострадали от нашествия саранчи. Насекомые атаковали Ленинский, Среднеахтубинский и Быковский районы, пожирая все на своем пути. На сегодняшний день более 90% выявленных очагов саранчи в области уже уничтожили. Образовались они из-за перелета итальянского пруса с необрабатываемых земель в соседних регионах еще прошлым летом. Жаркая и сухая погода этому способствовала, сообщили «КП-Волгоград» в комитете сельского хозяйства региона.

- По итогам первой декады июня обработано около двух тысяч гектаров на территории трех районов. Это позволило сократить численность саранчи до неопасных показателей, - прокомментировала начальник филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Раиса Липчанская.

Полчища саранчи в поселке Коммунар Ленинского района Волгоградской области.7 Likes, 0 Comments - Жесть Волгограда (@ghest_vlg) on Instagram: Полчища саранчи в посёлке Коммунар Ленинского района

Но время саранчи еще не прошло. Если вы увидите в полях полчища этой заразы, немедленно сообщайте об этом в администрации районов или сельских поселений. За опасным вредителем постоянно следят, специалисты проводят ежедневный мониторинг. Но быть везде одновременно они не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU