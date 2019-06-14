Олимпийский день отметят 16 июня в Волгограде

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-14T16:14:27+03:00

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Всероссийский олимпийский день жители Волгограда отметят в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена» 16 июня. Спортивный праздник начнется в воскресенье в 10 часов утра. Показательные выступления устроят гимнасты, акробаты и борцы, а главной фишкой станет «Олимпийская миля» - красочный забег на 1600 метров. Присоединиться к нему могут все желающие, регистрация на месте. А почетными гостями праздника станут наши олимпийские чемпионы Татьяна Лебедева, Алексей Петров, Лариса Ильченко, Анна Седойкина, Евгений Садовый, параолимпийская чемпионка Любовь Васильева, а также первый из волгоградцев участник Олимпийских игр в Мельбурне-1956 Василий Власенко.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомспорта, в программе олимпийского дня в Волгограде также игры, конкурсы, автограф-сессия с чемпионами и выставка.

ИСТОЧНИК KP.RU