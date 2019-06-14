2019-06-14T16:28:20+03:00
Общество

В 56 сельских школах Волгоградской области появятся свои «кванториумы»

Для уроков «Технологии» и «ОБЖ» и кружков в села закупят квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности и тренажеры для отработки массажа сердца
Екатерина СИМОХИНА
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В сельские школы закупят оборудование как в "Кванториумах".В сельские школы закупят оборудование как в "Кванториумах".Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Уже в следующем учебном году ученики городских школ начнут страшно завидовать своим сверстникам из села: там кабинеты технологии и ОБЖ превратятся в самые настоящие технопарки. С помощью проекта «Современная школа» наша страна мечтает попасть в десятку стран мира по качеству образования. В первую очередь для этого обновляют содержание предметов и обновляют материально-техническую базу.

Как следует из нескольких лотов, размещенных на сайте Госзакупок, Волгоградская государственная академия последипломного образования закупает компьютерной и оргтехники, мебели и различного оборудования почти на 150 миллионов рублей. В списке фигурируют не только ноутбуки, но также квадрокоптеры и виртуальные шлемы. Известно, что академия занимается переучиванием и повышением квалификации, в том числе чиновников и депутатов. «Они там к «Звездным войнам» готовятся, не иначе», - тут же предположили авторы волгоградских телеграмм-каналов.

Список закупаемых товаров действительно внушительный - 26 МФУ, больше тысячи ноутбуков, 52 интерактивных комплекса, по 56 микрофонов, штативов, фотоаппаратов, ноутбуков с операционной системой для виртуального шлема и самих шлемов, 168 конструкторов, 280 квадрокоптеров и так далее. Действительно, можно подумать, что создается не иначе как центр управления полетами. Хотя тут же закупают дрель-винтоверт, электролобзики и клеевые пистолеты, и даже тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации. С возможностью просмотра 3D-моделей внутренних органов человека. Такого оборудования не то что в школах, даже не во всех вузах можно найти. Теперь на нем будут работать дети из сельских школ во время уроков и внеклассных кружков.

В документах указано, что закупать оборудование будут в рамках федерального проекта "Современная школа". Источник финансирования – субсидия из федерального бюджета. Также в документах содержится список из 56 школ области, в которые будут поставлять все эти технические новинки. Как пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, академия последипломного образования – многопрофильное учреждение, подведомственное комитету образования и науки. Оно координирует также деятельность школ, в том числе занимается закупками в общеобразовательные учебные заведения.

Только вот уровень жизни в селах пока до такого технического прогресса не дотягивает. Из-за отсутствия работы и больниц все больше молодых людей уезжает в города. Федеральная программа "Современная школа" будет реализовываться поэтапно, она рассчитана до 2024 году. Возможно, в будущем такие же мини-технопарки появятся и в городских школах.

КОНКРЕТНО

Сколько потратят

4 миллиона 254 тысячи – закупка промышленного оборудования (лобзики, дрели, шуруповерты и т.д.)

56 миллионов 987 тысяч и 75 миллионов 193 тысячи - поставка компьютерной техники и оргтехники

4 миллиона 941 тысяча - поставка оборудования для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи

5 миллионов 516 тысяч – поставка мебели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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