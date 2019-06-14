Волжанин отправил в США более 100 составных частей автомата Калашникова

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-14T15:54:56+03:00

У него дома и на складе изъяли еще 500 единиц военных товаров

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Информацию о поставщике оружия из Волжского сообщает 14 июня Южное таможенное управление. Его сотрудники задержали жителя Волжского. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за контрабанду огнестрельного оружия и его основных частей.

Оперативники выяснили, что из Волжского кто-то отправляет составные части к автомату Калашникова за границу. Адрес покупателя значился в США. Вскоре нашли и продавца. Мужчина пользовался международными почтовыми отправлениями. Его задержали бойцы спецназа. Дома и на складах, арендованных волжанином, нашли более 500 единиц товаров военного назначения. Еще 100 уже ушло за границу. Все оружие новое.

Теперь следователям предстоит выяснить, как давно мужчина занимался контрабандой, сколько на этом зарабатывал, как находил клиентов и, самое главное, кто его в России снабжал оружием. Возможно, это не последний арест.

Часть оружия нашли на арендованых волжанином складах. Фото: Южное таможенное управление

ИСТОЧНИК KP.RU