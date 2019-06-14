2019-06-14T15:37:54+03:00
Общество

В парке 70 лет Победы восстановят фонтан

Глобус из чаши печально известного фонтана в Краснооктябрьском районе Волгограда уже убрали
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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«Земной шар» после трагедии больше не запускали. С тех пор он стремительно разрушался.«Земной шар» после трагедии больше не запускали. С тех пор он стремительно разрушался.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фонтан с глобусом в парке 70 лет победы Краснооктябрьского района Волгограда в последние годы стоял здесь как памятник не только погибшему здесь 12-летнему мальчишке, но и царящей вокруг разрухе. После трагедии 2015 года, когда подростка затянуло в систему технического стока воды, «Земной шар» окрестили фонтаном-убийцей и больше не запускали. Вместо того, чтобы дарить людям радость он стал немым укором, напоминанием. В этом году «чупа-чупс», как его еще называют местные жители, решили убрать. Но фонтан на этом месте все же восстановят. Вскоре чиновники объявят конкурс по отбору подрядчика. Сам глобус уже срезали. Частично отвалившиеся гранитные плиты решили убрать, чашу фонтана - оштукатурить и покрасить.

А сначала жители фонтану были очень рады, правда, совсем недолго. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А сначала жители фонтану были очень рады, правда, совсем недолго.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Были сомнения - делать снова фонтан или не делать. Я бы не стал. Было даже предложение устроить на этом месте клумбу, - поделился с корреспондентом «КП-Волгоград» глава Краснооктябрьского района Иван Дронов. - Но жители решили, что фонтан в парке все же должен быть. Решили плиты убрать и максимально его осветлить. Обойдется это относительно недорого.

Что касается многострадальной системы полива в парке 70 лет Победы, то ее по сути начнут делать только в этом году. Предыдущий подрядчик на конкурсе сильно упал в цене, вырыл траншеи, этим и ограничился. Судебный процесс длился около года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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