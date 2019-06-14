2019-06-14T15:25:49+03:00
Происшествия

Астраханцы массово переправляли мигрантов из Средней Азии в Москву и Питер

Банда из семи человек сопровождала на границе, оформляла документы и даже провожала на жд вокзал
Екатерина МАЛИНИНА
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Азербайджанец считал, что помогает людям, правда, за деньги.Азербайджанец считал, что помогает людям, правда, за деньги.Фото: УМВД по Астраханской области
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Ситуация с мигрантами во многих регионах вызывает нарекание общественности. Поток гостей не регулирует даже миграционное законодательство. Порой у приезжих нет с собой ни одного официального документа, а те, что есть – подделки. В Астрахани накрыли целую банду, которая помогала мигрантам из Средней Азии попасть в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.

Организатором стал 65-летний мужчина. Сам он по паспорту россиянин, а вот по национальности азербайджанец. Мужчина решил помогать всем несчастным, страдающим от безденежья в Таджикистане, Узбекистане и у себя на родине. Правда, не просто так, а за деньги. Пригласил себе в товарищи еще шесть помощников. Каждый взял на себя отдельную функцию. В итоге из стран Средней Азии пошел поток незаконных мигрантов. Просил с каждого по-божески: люди переезжали без денег, на заработки. Брал количеством.

Незаконные мигранты через Астрахань массово ехали в Москву и Питер.

Часть людей проходила границу с Казахстаном козьими тропами, часть по подложным документам через пограничный пункт Карузек. На астраханской стороне их размещали на квартире одного из участников или в чайхане. Спали на полу или лежаках, условия были жестче спартанских. «Перевозчики» делали им фальшивые документы. Кто-то оставался в Астрахани, но большую часть провожали на вокзал, откуда незаконные мигранты направлялись в Москву и Питер, где платили хорошие деньги и всегда можно было найти работу.

Всех участников банды задержали бойцы спецназа. Всем предъявили обвинение, а организатора арестовали, он находится в СИЗО, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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