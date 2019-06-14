Астраханцы массово переправляли мигрантов из Средней Азии в Москву и Питер
Ситуация с мигрантами во многих регионах вызывает нарекание общественности. Поток гостей не регулирует даже миграционное законодательство. Порой у приезжих нет с собой ни одного официального документа, а те, что есть – подделки. В Астрахани накрыли целую банду, которая помогала мигрантам из Средней Азии попасть в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города.
Организатором стал 65-летний мужчина. Сам он по паспорту россиянин, а вот по национальности азербайджанец. Мужчина решил помогать всем несчастным, страдающим от безденежья в Таджикистане, Узбекистане и у себя на родине. Правда, не просто так, а за деньги. Пригласил себе в товарищи еще шесть помощников. Каждый взял на себя отдельную функцию. В итоге из стран Средней Азии пошел поток незаконных мигрантов. Просил с каждого по-божески: люди переезжали без денег, на заработки. Брал количеством.
Незаконные мигранты через Астрахань массово ехали в Москву и Питер.
Часть людей проходила границу с Казахстаном козьими тропами, часть по подложным документам через пограничный пункт Карузек. На астраханской стороне их размещали на квартире одного из участников или в чайхане. Спали на полу или лежаках, условия были жестче спартанских. «Перевозчики» делали им фальшивые документы. Кто-то оставался в Астрахани, но большую часть провожали на вокзал, откуда незаконные мигранты направлялись в Москву и Питер, где платили хорошие деньги и всегда можно было найти работу.
Всех участников банды задержали бойцы спецназа. Всем предъявили обвинение, а организатора арестовали, он находится в СИЗО, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.
ИСТОЧНИК KP.RU