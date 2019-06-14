Волгоградец погиб на московской трассе, вылетев с дороги в кювет

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-14T11:56:53+03:00

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Авария произошла около пяти часов дня. 56-летний мужчина ехал по территории Новониколаевского района по московской трассе. Дорога Р-22 всегда загружена, поэтому требует от водителя особого внимания и аккуратности. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства. Пока известно, что мужчина не справился с управлением и его «Шкода Октавия» вылетела с дороги в кювет. Машина несколько раз перевернулась. Водитель получил тяжелейшие травмы и умер еще до приезда скорой помощи.

Еще одна крупная авария, но уже без смертельных последствий произошла в Центральном районе. 49-летний водитель на «Рено Логане» ехал со стороны Красного по проспекту Ленина. Мужчина во время очередного маневра столкнулся с ГАЗом. От удара иномарку откинула на «Форд Фокус», за рулем которого был 34-летний волгоградец. Травмы в двойном ДТП получила 35-летняя пассажирка «Форда». Ее на «скорой» отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU