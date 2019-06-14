В Волгограде умер Константин Мелихов, один из последних свидетелей пленения Паулюса

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-14T12:06:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый год от нас уходят ветераны. Все меньше остается людей, кто может рассказать, что же происходило в те страшные и ужасные дни 1941-1945. 9 июня не стало Константина Александровича Мелихова, одного из последних свидетелей пленения генерал-фельдмаршала Паулюса. 12 июня ветерана похоронили родные.

На фронт Константин Мелихов попал в августе 1941 года. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва"

Константин Мелихов родился в 1920 году, попал на фронт в августе 1941 года. Служил минометчиков, затем его повысили до командира минометного расчета. В январе 1943 года стоял часовым в подвале ЦУМа, когда мимо него провели плененного генерала. Затем была Курская битва, воевал в Польше, получил ранения. После войны стал медиков, армию не оставил, так что служил своей стране капитаном медицинской службы. В 1958 вернулся в Сталинград и работал врачом-рентгенологом. Его страстью были книги. Он их собирал даже в суровые послевоенные годы. Его библиотека считалась одной из самых крупных в Волгограде. Прожил с супругой почти 70 лет, у него остались дети, внуки и правнуки.

До последних дней выделял время для общения с молодежью, для рассказов школьникам о войне.

Вечная память героям.

ИСТОЧНИК KP.RU