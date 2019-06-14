2019-06-14T10:15:03+03:00
Происшествия

Пьяный волгоградец на мотоцикле протаранил трактор «Белорус»

24-летний байкер попал в больницу с многочисленными травмами
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавшие попали в больницу.Пострадавшие попали в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария произошла в Тракторозаводском районе, когда на улице уже было темно – в 22-30. 24-летний парень решился покататься на своем мотоцикле «Кайо». Технику он купил не так давно, а вот на права даже не собирался учиться. Перед поездкой 13 июня он изрядно принял на грудь. Волгоградец ехал в сторону улицы Мещерякова по переулку Войкова. Он решил пойти на обгон, но врезался на встречке с трактором «Белорус». Удар был очень сильный. Мотоцикл восстановлению не подлежит. Сам байкер попал в больницу с многочисленными травмами.

Еще один пьяный водитель на Тракторном спровоцировал аварию на проспекте Ленина. 34-летний волгоградец ехал на своей старенькой "четверке". На перекрестке он врезался в «Мазду», остановившуюся на «красный».

- В результате аварии 42-летняя пассажирка иномарки попала на больничную койку, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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