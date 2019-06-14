В Волгограде ребенка-инвалида на полгода оставили без лекарства, стоимостью 25 тысяч за дозу

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-14T09:50:59+03:00

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Быть родителями ребенка-инвалида – это подвиг. Потому что особенные дети требуют особого внимания. И в воспитании и в уходе. Жительница Жирновского района воспитывает 12-летнего сына. У мальчишки врожденное иммунодефицитное заболевание – нарушение свертываемости крови. Ему необходимо еженедельно принимать препарат, стоимостью 25 тысяч рублей за дозу. По закону государство обязано обеспечивать ребенка необходимым лекарством. Но с января 2019 облздрав перестал его выделять. Мать сама покупала препарат – влезла в долги. Но когда давать взаймы перестали, обратилась в прокуратуру.

Прокуратура Жирновского района провела проверку и убедилась в справедливости требований местной жительницы. В областной суд ушло исковое заявление на Комитет здравоохранения региона. В итоге, облздрав предоставил лекарство для сына волгоградки в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU