2019-06-14T09:50:59+03:00
Общество

В Волгограде ребенка-инвалида на полгода оставили без лекарства, стоимостью 25 тысяч за дозу

Прокуратура добилась от облздрава необходимого препарата для мальчика
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
За месяц на лекарство для сына уходило 100 тысяч рублей.За месяц на лекарство для сына уходило 100 тысяч рублей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Быть родителями ребенка-инвалида – это подвиг. Потому что особенные дети требуют особого внимания. И в воспитании и в уходе. Жительница Жирновского района воспитывает 12-летнего сына. У мальчишки врожденное иммунодефицитное заболевание – нарушение свертываемости крови. Ему необходимо еженедельно принимать препарат, стоимостью 25 тысяч рублей за дозу. По закону государство обязано обеспечивать ребенка необходимым лекарством. Но с января 2019 облздрав перестал его выделять. Мать сама покупала препарат – влезла в долги. Но когда давать взаймы перестали, обратилась в прокуратуру.

Прокуратура Жирновского района провела проверку и убедилась в справедливости требований местной жительницы. В областной суд ушло исковое заявление на Комитет здравоохранения региона. В итоге, облздрав предоставил лекарство для сына волгоградки в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградец погиб на московской трассе, вылетев с дороги в кювет
В Волгограде умер Константин Мелихов, один из последних свидетелей пленения Паулюса
Пьяный волгоградец на мотоцикле протаранил трактор «Белорус»
Трем браконьерам, истребляющим осетров, грозит штраф в 2 миллиона рублей
В станице Нехаевская пенсионер на компьютере делал фальшивые деньги
Пропавшего студента нашли обезвоженным и обгоревшим в Калаче-на-Дону
МЧС сообщает об усилении ветра и возможной грозе в Волгограде
35-летнего бизнесмена из Волгограда будут судить за смерть двух рабочих
В Астрахани чиновник продал разрешение на стройку дома за 300 тысяч
36 волгоградских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
Пьяный зять избил тещу до смерти за то, что ее дочь подала на развод
14 июня волгоград начнет отмечать День молодежи
Волгоградцы могут бесплатно проверить здоровье в субботу