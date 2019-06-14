Трем браконьерам, истребляющим осетров, грозит штраф в 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:21 2019-06-14T09:21:14+03:00

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По настоящему большой и выгодный бизнес организовали три жителя Лиманского района. Мужчины зарабатывали на жизнь браконьерством. Но не на утлой лодочке, по-тихому вылавливая лещей и карасей. Они охотились за осетрами, дело было поставлено на поток.. Когда к ним домой «наведались» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, то нашли 8 тысяч крючьев для вылова осетровых, 50 снастей, спутниковую навигацию. В холодильниках было 9 тушек осетров и севрюги и 2,5 килограмма черной икры. Также прятали астраханцы 2 гладкоствольных ружья и много-много денег.

Сейчас мужчин арестовали. Им предъявили обвинение в незаконной добыче и обороте особо ценных биоресурсов, занесенных в Красную книгу. Как рассказали "КП-Волгоград" в Пограничном управлении ФСБ, им грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU