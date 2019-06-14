2019-06-14T08:55:21+03:00
Происшествия

В станице Нехаевская пенсионер на компьютере делал фальшивые деньги

Ему грозит до 8 лет лишения свободы
Екатерина МАЛИНИНА
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Часть фальшивок была еще не разрезана.Часть фальшивок была еще не разрезана.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Фальшивку опытный продавец определит быстро. Для верности проверит на специальной машинке. А если купюры небольшого номинала, да еще и нового образца? Сразу же в трех районах Волгоградской области и в городе Калач соседней Воронежской области магазины стали жаловаться на поток поддельных денег. Кто-то «скидывал» фальшивые 200 рублей. Как определили эксперты, все купюры изготовил один человек. И фальшивомонетчика нашли – в станице Нехаевской.

В доме у 61-летнейго пенсионера нашли более 30 поддельных двухсотрублевых купюр и 150 листов еще не нарезанных денег. Он изготавливал их с помощью компьютера, а потом печатал на лазерном принтере.

- Сейчас в отношении волгоградца возбудили уголовное дело за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Ему грозит до 8 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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