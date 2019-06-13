2019-06-13T18:44:27+03:00
Общество

Пропавшего студента нашли обезвоженным и обгоревшим в Калаче-на-Дону

Молодой человек несколько дней не пил и не ел
Екатерина МАЛИНИНА
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Тимофей сейчас находится в больнице. Фото: соцсетиТимофей сейчас находится в больнице. Фото: соцсети
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Тимофея Хромова нашли. 23-летний студент, которого с 7 июня искали полицейские, волонтеры, родственники, родители, находился в Калаче-на-Дону. В райцентр он дошел пешком из Волгограда.

- Организм Тимофея сильно обезвожен. Он не пил все эти дни и не ел. Кроме того, его лицо, ноги, руки, шея в ожогах – все время был под солнцем, сами знаете, какая стояла погода. Сейчас он в больнице. Он меня узнал, сознание немного мутное, мы его пока не расспрашивали, зачем он ушел и где это время все был. Сейчас главное, восстановить здоровье, - говорит Иван Хромов, отец студента.

Тимофей – студент 5 курса ВИУ РАНХиГС, идет на красный диплом. Пропал как раз перед защитой. Теперь, скорее всего, молодому человеку дадут отсрочку на то, чтобы привести здоровье в порядок. Вполне возможно, его уход как раз может быть связан с огромным стрессом перед испытанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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