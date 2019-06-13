МЧС сообщает об усилении ветра и возможной грозе в Волгограде

СЕГОДНЯ 17:51 2019-06-13T17:51:05+03:00

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После знойной июньской жары, которая мучает жителей Волгограда последние несколько дней, город-герой остудит гроза. Правда, вместе с ней будет бушевать порывистый северо-восточный ветер до 20 метров. Долгожданные осадки, скорее всего, начнутся после шести часов вечера, сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области. А в ЦГМС передают, что дожди могут идти и ночью 14 июня.

В связи с непогодой спасатели просят волгоградцев соблюдать элементарные правила безопасности. В первую очередь это касается парковки машин под деревьями, которые из-за ветра могут рухнуть на автомобили.

- При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60, - напоминают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU