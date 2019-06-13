35-летнего бизнесмена из Волгограда будут судить за смерть двух рабочих

СЕГОДНЯ 17:36 2019-06-13T17:36:59+03:00

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Уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности в отношении 35-летнего бизнесмена из Волгограда уже направили в суд. Следователи собрали достаточно доказательств причастности коммерсанта к преступлению. По его вине которого погибли двое рабочих.

Случилось это 1 апреля 2019 года недалеко от дома №8 по проспекту Волжскому. Именно тут бригада рабочих вырыла траншею с помощью сельхозтехники. Их начальник планировал извлечь из-под земли трубу и впоследствии продать ее в качестве лома. Двое мужчин 30 и 46 лет спустились к трубе, чтобы рыть вручную.

- Когда с помощью ручных инструментов они стали извлекать трубу, произошел обвал грунта. Пострадавшие оказались под землей, в результате чего погибли, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По закону обвиняемый был обязан согласовать место и время проведения работ с компетентными органами, обеспечить безопасность, но он все проигнорировал. Теперь ему грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU