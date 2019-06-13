2019-06-13T17:23:45+03:00
Происшествия

В Астрахани чиновник продал разрешение на стройку дома за 300 тысяч

Министра строительства и ЖКХ посадили на пять лет
Юлия Данильченко
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В Астрахани Советский районный суд вынес обвинительный приговор министру строительства и ЖКХ за взятку: ему дали пять лет тюрьмы строгого режима и назначили полуторамиллионный штраф. Преступление чиновник совершил при выдаче разрешения на стройку многоэтажного дома в Советском районе каспийской столицы.

- К знакомому осужденного обратился представитель стройфирмсы с просьбой об оказании содействия в получении положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство объекта недвижимости, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

Министр недолго думая согласился, но за триста тысяч рублей. При получении денег его и повязали силовики. Впоследствии его судили по статье «Получение взятки в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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