Пьяный зять избил тещу до смерти за то, что ее дочь подала на развод

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-13T15:21:47+03:00

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Астраханка подала на развод и прекратила с мужем все отношения. Найти ее мужчина не мог. Решил воздействовать через тещу, которая жила в селе Черный Яр. Эмоции вкупе с водкой сделали свое черное дело. В итоге банальный развод закончился жестоким убийством, а зять ближайшие 15 лет проведет в колонии. Суд признал 42-летнего мужчину виновным в незаконном проникновении в жилище, убийстве тещи и двух эпизодах управления автомобилем в пьяном виде.

Как установили следствие и суд, в декабре 2018 года мужчина заявился в частный дом, где жила 60-летняя теща. Хотел узнать, где находится его жена. Но теща оказалась крепким орешком - дочь не выдавала, даже дверь зятю не открыла. Тогда изрядно пьяный мужчина разбил стекло и залез в дом через окно. Разумеется, поругались. В итоге зять накинулся на тещу: бил ногами в голову, в живот. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Убийца сел в машину и попытался скрыться, но вскоре полицейские задержали его в соседнем селе.

- Приговором Черноярского районного суда Астраханской области мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU